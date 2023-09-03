Медальное возвращение Верняева: украинец получил "серебро" на Кубке мирового вызова

Детали

"Есть первая награда на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мерсине. Серебро принес Украине олимпийский чемпион Олег Верняев", - сообщили в НОК.

На своих первых международных соревнованиях после возвращения в большой спорт 29-летний спортсмен занял второе место в упражнениях на коне.

Получив в финале за комбинацию сложностью 6,5 оценку 14,800 воспитанник Геннадия Сартинского уступил лишь одному сопернику – действующему вице-чемпиону мира на лошади Ахмаду Абу Аль-Суду из Иордании (15.000).

Дополнение

В июле 2021 года украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг.

В марте Верняев сообщил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации.

Справочно

Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира по спортивной гимнастике.