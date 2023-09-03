Медальное возвращение Верняева: украинец получил "серебро" на Кубке мирового вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев принес Украине первую медаль после возвращения, последовавшего за сокращением срока дисквалификации. Спортсмен завоевал "серебро" на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине, сообщили в воскресенье в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Есть первая награда на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мерсине. Серебро принес Украине олимпийский чемпион Олег Верняев", - сообщили в НОК.
На своих первых международных соревнованиях после возвращения в большой спорт 29-летний спортсмен занял второе место в упражнениях на коне.
Получив в финале за комбинацию сложностью 6,5 оценку 14,800 воспитанник Геннадия Сартинского уступил лишь одному сопернику – действующему вице-чемпиону мира на лошади Ахмаду Абу Аль-Суду из Иордании (15.000).
Дополнение
В июле 2021 года украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг.
В марте Верняев сообщил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации.
Справочно
Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира по спортивной гимнастике.