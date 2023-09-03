Верняєв після повернення виборов "золото" на Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв здобув "золото" у вправах на паралельних брусах на етапі Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні, повідомили у неділю у НОК України, пише УНН.
Деталі
Олег Верняєв до "срібла" на коні додав "золото" на коронному приладі, виконавши комбінацію у фіналі на оцінку 15.000 і на 0,250 бала випередивши срібного призера, товариша по команді Назара Чепурного.
Доповнення
Раніше сьогодні Верняєв приніс Україні першу медаль після поверення, що послідувало за скороченням терміну дискваліфікації.
Нагадаємо
У липні 2021 року українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на 4 роки за допінг.
У березні Верняєв повідомив, що йому удвічі скоротили термін дискваліфікації.
Довідково
Олег Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року, чемпіон світу зі спортивної гімнастики.