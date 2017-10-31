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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101631 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115846 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116161 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112345 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Верховный суд отказал НБУ в деле незаконно ликвидированного банка "Киевская Русь"

Верховный суд отказал НБУ в деле незаконно ликвидированного банка "Киевская Русь"

Киев  •  УНН

 • 15063 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Верховный суд Украины отказал Нацбанку и не стал останавливать выполнение решения ВАСУ о незаконной ликвидации банка "Киевская Русь". Об этом идет речь в судебных материалах, передает УНН.

 

ВСУ подчеркнул, что мотивировка ходатайства НБУ о приостановлении исполнения судебных решений является исключительным мероприятием, в аспекте смысла и значения обжалованного решения и не содержит убедительных и весомых аргументов для удовлетворения заявленной просьбы.

Напомним, за все время так называемого банкопада было ликвидировано порядка 90 банков. Многие акционеры ликвидированных банков обратились в суд для обжалования решения Нацбанка. И более 10 банков уже добились того, что суды признали их вывод с рынка незаконным, а решение Нацбанка противоправными.

Тогда Нацбанк обратился в Верховный суд Украины и попросил пересмотреть решения судов в пользу регулятора. Некоторые судьи, эксперты и представители общественности расценили это обращение Нацбанка как прямое давление на суд и потребовали возбудить уголовное производство против главы НБУ Валерии Гонтаревой. Уголовное производство через суд открыли, впрочем, особой активности правоохранители в нем пока не проявляют. Они даже попытались закрыть производство, забыв допросить саму В.Гонтареву. Но общественность пожаловалась суду и суд обязал возобновить расследование и допросить главу Нацбанка.

Тем временем Верховный суд Украины, похоже, к В.Гонтаревой прислушался. После ее обращения ВСУ стал принимать решения в пользу Нацбанка. К примеру, банк "Союз", отстоявший свою позицию в трех судебных инстанциях, был направлен Верховным судом Украины на новый круг рассмотрений в первую судебную инстанцию.

Неоднозначная ситуация и в деле банка "Михайловский". Пока юристы и эксперты утверждали, что суды должны признать его незаконную ликвидацию, Киевский апелляционный админсуд вынес решение в пользу Нацбанка.

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"Что касается политического давления, я с уверенностью могу сказать, что по делу банка "Михайловский" судей вызвали и давали определенные указания. Это мне, как адвокату, было видно даже по поведению судей. На первых заседаниях они задавали очень много вопросов, у них даже распечатки были и они задавали вопрос именно представителям НБУ. Представители Экосипан не напрягались, а вот представителям НБУ давали очень много времени для объяснений. И у меня сложилось мнение, что судьи пытаются усилить судебное решение, найти подтверждение того, что НБУ действовал противоправно. Но на последнем судебном заседании стало понятно, что настроение судей очень изменилось", - так характеризует дело банка "Михайловский" юрист А.Маринушкин.

К слову, это не первое решение Киевского апелляционного админсуда, вынесенное с нарушением законодательства в деле банка "Михайловский". До этого он вынес решение в пользу Фонда гарантирования вкладов физлиц, признав правомерным решение ФГВФЛ об аннулировании сделки продажи кредитного портфеля банка финкомпаниям.

Это решение позволяло ФГВФЛ отобрать кредитный портфель у финкомпаний и взыскивать задолженность с заемщиков банка по розничным кредитам в свою пользу. Но Высший админсуд Украины отменил решение киевской апелляции, признал действия ФГВФЛ незаконными, а кредитный портфель присудил обратно финкомпаниям. Подобного решения от ВАСУ сейчас ожидают юристы и в вопросе незаконной ликвидации банка "Михайловский".

Стоит отметить, что о незаконном влиянии на суды заявляют не только юристы, эксперты и акционеры ликвидированных банков, но и обычные вкладчики, утверждая, что таким образом их хотят лишить законных гарантированных выплат.

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