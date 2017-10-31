Верховний суд відмовив НБУ у справі незаконно ліквідованого банку "Київська Русь"

ВСУ підкреслив, що мотивування клопотання НБУ про призупинення виконання судових рішень є винятковим заходом, в аспекті змісту і значення оскарженого рішення і не містить переконливих і вагомих аргументів для задоволення заявленої прохання.

Нагадаємо, за весь час так званого банкопаду було ліквідовано близько 90 банків. Багато акціонери ліквідованих банків звернулися до суду для оскарження рішення Нацбанку. І більше 10 банків вже домоглися того, що суди визнали їх виведення з ринку незаконним, а рішення Нацбанку протиправними.

Тоді Нацбанк звернувся до Верховного суду України і попросив переглянути рішення судів на користь регулятора. Деякі судді, експерти та представники громадськості розцінили це звернення Нацбанку як прямий тиск на суд і вимагають порушити кримінальне провадження проти глави НБУ Валерія Гонтаревої. Кримінальне провадження через суд відкрили, втім, особливої ​​активності правоохоронці в ньому поки не проявляють. Вони навіть спробували закрити виробництво, забувши допитати саму В.Гонтареву. Але громадськість поскаржилася суду і суд зобов'язав поновити розслідування і допитати главу Нацбанку.

Тим часом Верховний суд України, схоже, до В.Гонтаревой прислухався. Після її звернення ВСУ став приймати рішення на користь Нацбанку. Наприклад, банк "Союз", що відстояв свою позицію в трьох судових інстанціях, був направлений Верховним судом України на нове коло розглядів в першу судову інстанцію.

Неоднозначна ситуація і в справі банку "Михайлівський". Поки юристи та експерти стверджували, що суди повинні визнати його незаконну ліквідацію, Київський апеляційний адмінсуд виніс рішення на користь Нацбанку.

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"Що стосується політичного тиску, я з упевненістю можу сказати, що у справі банку" Михайлівський "суддів викликали і давали певні вказівки. Це мені, як адвокату, було видно навіть з поведінки суддів. На перших засіданнях вони задавали дуже багато питань, у них навіть роздруківки були і вони задавали питання саме представникам НБУ. Представники Екосіпан не напружувалися, а ось представникам НБУ давали дуже багато часу для пояснень і у мене склалася думка, що судді намагаються посилити судове рішення, знайти підтвердження того, що НБУ діяв протиправно. Але на останньому судовому засіданні стало зрозуміло, що настрій суддів дуже змінився", - так характеризує справу банку "Михайлівський" юрист А.Марінушкін.

До слова, це не перше рішення Київського апеляційного адмінсуду, винесене з порушенням законодавства у справі банку "Михайлівський". До цього він виніс рішення на користь Фонду гарантування вкладів фізосіб, визнавши правомірним рішення ФГВФО про анулювання угоди продажу кредитного портфеля банку фінкомпаніям.

Це рішення дозволяло ФГВФО відібрати кредитний портфель у фінкомпаній і стягувати заборгованість з позичальників банку за роздрібними кредитами в свою користь. Але Вищий адмінсуд України скасував рішення київської апеляції, визнав дії ФГВФО незаконними, а кредитний портфель присудив назад фінкомпаніям. Подібного рішення від ВАСУ зараз очікують юристи і в питанні незаконної ліквідації банку "Михайлівський".

Варто зазначити, що про незаконний вплив на суди заявляють не тільки юристи, експерти та акціонери ліквідованих банків, а й звичайні вкладники, стверджуючи, що таким чином їх хочуть позбавити законних гарантованих виплат.