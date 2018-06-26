Верховный суд Украины признал законным запрет на въезд в страну Королевой

"Суд рассмотрел иск от гражданки Российской Федерации Наталии Порывай, которая просила признать незаконным и отменить решение СБУ о запрете въезжать ей на территорию Украины. Решение СБУ признано законным", - говорится в сообщении.



Отмечено, что певица оспаривала решения Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного админсуда, которыми запрет, вынесенный СБУ, был признан законным.



Напомним, сегодня в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday. В своем Facebook журналист отметил, что он ехал в Украину на конференцию ОБСЕ по свободе прессы.



