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Верховний суд України визнав законною заборону на в'їзд в країну Корольовій

Верховний суд України визнав законною заборону на в'їзд в країну Корольовій

Київ • УНН

 • 11646 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Верховний суд України визнав законною заборону Служби безпеки України на в'їзд в країну співачки Наташі Корольової. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Суд розглянув позов від громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, яка просила визнати незаконним і скасувати рішення СБУ про заборону в'їжджати їй на територію України. Рішення СБУ визнано законним", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що співачка оскаржувала рішення Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адмінсуду, якими заборона, винесена СБУ, була визнана законною.

Нагадаємо, сьогодні в Україну не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великобританії Полу Сліер, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday. У своєму Facebook журналіст зазначив, що він їхав в Україну на конференцію ОБСЄ зі свободи преси.

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