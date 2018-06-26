Верховний суд України визнав законною заборону на в'їзд в країну Корольовій

"Суд розглянув позов від громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, яка просила визнати незаконним і скасувати рішення СБУ про заборону в'їжджати їй на територію України. Рішення СБУ визнано законним", - йдеться в повідомленні.



Відзначено, що співачка оскаржувала рішення Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адмінсуду, якими заборона, винесена СБУ, була визнана законною.



Нагадаємо, сьогодні в Україну не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великобританії Полу Сліер, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday. У своєму Facebook журналіст зазначив, що він їхав в Україну на конференцію ОБСЄ зі свободи преси.



