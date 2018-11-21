Верховный Суд принял решение по делу о взыскании штрафа с "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского ПАО "Газпром", что касается взыскания почти 80 млн грн дивидендов от чистой прибыли за 2016 года ПАО "Газтранзит" с иностранными инвестициями", по делу о взыскании Антимонопольным комитетом Украины с российского газового монополиста почти 172 млрд грн штрафа и пени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
"Кассационную жалобу публичного акционерного общества "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение хозяйственного суда города Киева от 19.06.2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30.08.2018 по делу - без изменений", - говорится в постановлении суда.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Так, хозяйственный суд столицы решением от 19 июня удовлетворил заявление государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции об обращении взыскания на денежные средства в 79,9 млн грн, а именно, на дивиденды от чистой прибыли за 2016 год ПАО "Газтранзит" с иностранными инвестициями", часть акций которого принадлежит ПАО "Газпром", с целью выполнения приказа Хозяйственного суда города Киева от 17 марта 2017 года, которым суд постановил взыскать почти 172 млрд грн из российской компании.
Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Ранее судами были удовлетворены исковые требования АМКУ и взыскано с ПАО "Газпром" в доход общего фонда Государственного бюджета Украины почти 85,966 млрд грн штрафа и почти 85,966 млрд грн пени за просрочку уплаты штрафа.
Как сообщал УНН, в феврале 2016 года АМКУ принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен. Вскоре АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.