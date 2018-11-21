Верховний Суд ухвалив рішення у справі про стягнення штрафу з "Газпрому"

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу російського ПАТ "Газпром", що стосується стягнення майже 80 млн грн дивідендів від чистого прибутку за 2016 рік ПАТ "Газтранзит" з іноземними інвестиціями", у справі про стягнення Антимонопольним комітетом України з російського газового монополіста майже 172 млрд грн штрафу і пені. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

"Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Газпром" (публичного акционерного общества "Газпром") залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 19.06.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2018 у справі - без змін", - йдеться у постанові суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Так, господарський суд столиці рішенням від 19 червня задовольнив заяву державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції про звернення стягнення на грошові кошти у 79,9 млн грн, а саме, на дивіденди від чистого прибутку за 2016 рік ПАТ "Газтранзит" з іноземними інвестиціями", частина акцій якого належить ПАТ "Газпром", з метою виконання наказу Господарського суду міста Києва від 17 березня 2017 року, яким суд постановив стягнути майже 172 млрд грн з російської компанії.

Київський апеляційний господарський суд залишив ухвалу Господарського суду міста Києва від 19 червня без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Раніше судами було задоволено позовні вимоги АМКУ і стягнуто з ПАТ "Газпром" у дохід загального фонду Державного бюджету України майже 85,966 млрд грн штрафу і майже 85,966 млрд грн пені за прострочення сплати штрафу.

Як повідомляв УНН, у лютому 2016 року АМКУ ухвалив рішення накласти на російський ПАТ "Газпром" штраф в 85,9 мільярда гривень. Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ "Газпром" в сумі 85,966 млрд грн.

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