Верховний Суд ухвалив рішення у справі про стягнення штрафу з "Газпрому"

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу російського ПАТ "Газпром", що стосується стягнення майже 80 млн грн дивідендів від чистого прибутку за 2016 рік ПАТ "Газтранзит" з іноземними інвестиціями", у справі про стягнення Антимонопольним комітетом України з російського газового монополіста майже 172 млрд грн штрафу і пені. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.