Верховный суд США пока сохранил доступ к таблеткам для аборта: что дальше

Что такое медикаментозный аборт?

Медикаментозный аборт – это двухкомпонентная схема, состоящая из мифепристона и мизопростола, которые используются для прерывания беременности в течение первых 10 недель. На его долю приходится более половины абортов в США.

Две компании продают мифепристон для медикаментозного аборта в Соединенных Штатах: Danco Laboratories, которая продает фирменную версию Mifeprex, и GenBioPro Inc, которая продает непатентованную версию.

О чем юридический спор в США?

Медицинские ассоциации против абортов во главе с Альянсом медицины Гиппократа, базирующимся в Техасе, в прошлом году подали иск против Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в федеральный суд в Амарилло, штат Техас, утверждая, что агентство одобрило мифепристон для абортов с использованием незаконного процесса и не рассмотрело должным образом безопасность препарата. Они попросили окружного судью США Мэтью Качмарика, председательствующего в судебном процессе, отозвать одобрение препарата, фактически изъяв его из продажи.

FDA, наряду с основными медицинскими ассоциациями США, категорически отрицает это утверждение.

Как дело попало в Верховный Суд?

7 апреля Качмарик издал временный приказ, известный как предварительный судебный запрет, который приостанавливает одобрение препарата на время судебного разбирательства. Судебный запрет не был окончательным решением, но Качмарик заявил, что истцы, выступающие против абортов, скорее всего выиграют дело по существу.

Администрация Байдена и Danco обжаловали судебный запрет в 5-м окружном апелляционном суде США в Новом Орлеане и потребовали вынесения постановления об экстренном приостановлении действия запрета до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена и разрешена.

На прошлой неделе 5-й округ предоставил ограниченный срок, позволяющий таблеткам оставаться на рынке, но со значительными ограничениями, включая требование, чтобы они выдавались лично врачом, и ограничение на их использование до первых семи недель беременности.

Администрация Байдена и Danco немедленно обратились в Верховный суд с просьбой отменить постановление 5-го судебного округа и ввести чрезвычайную приостановку.

Что сделал Верховный суд?

Верховный суд удовлетворил запрос и приостановил действие всех судебных запретов Качмарика до тех пор, пока 5-й округ не примет решение по апелляции администрации Байдена и Danco, а сам Верховный суд не рассмотрит любую апелляцию на решение 5-го округа.

Это означает, что как фирменный, так и непатентованный мифепристон останутся доступными без каких-либо новых ограничений, пока эти апелляции не закончатся, что может занять месяцы или даже больше.

Верховный суд не вынес решения по существу дела, а это означает, что мифепристон может быть ограничен или запрещен на более позднем этапе рассмотрения дела.

Решение штата Вашингтон

Через несколько минут после приказа Качмарика от 7 апреля окружной судья США Томас Райс в Спокане, штат Вашингтон, издал предварительный судебный запрет, запрещающий FDA вводить какие-либо новые ограничения на мифепристон. Это постановление применяется только в 17 штатах, возглавляемых демократами, и округе Колумбия, которые утверждали, что правительство должно ослабить специальные ограничения безопасности в отношении таблеток.

Судебный запрет не рассматривался в Верховном суде и остается в силе. Это будет прямо противоречить любому будущему постановлению, ограничивающему использование мифепристона, которое, вероятно, придется решать в ходе еще одного раунда апелляции.

Что будет дальше?

Коллегия из трех судей 5-го округа заслушает аргументы в апелляции 17 мая и решит, оставить ли в силе некоторые или все судебные запреты Качмарика, которые могут снова запретить или ограничить использование мифепристона.

После этого решения суда проигравшая сторона может подать прошение о повторном слушании дела всеми судьями 5-го округа, известное как повторное слушание в полном составе, а также повторно подать прошение в Верховный суд.