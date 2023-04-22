Верховний суд США поки що зберіг доступ до таблеток для аборту: що далі

Що таке медикаментозний аборт?

Медикаментозний аборт – це двокомпонентна схема, що складається з міфепристону та мізопростолу, які використовуються для переривання вагітності протягом перших 10 тижнів. На його частку припадає понад половина абортів у США.

Дві компанії продають міфепристон для медикаментозного аборту у Сполучених Штатах: Danco Laboratories, що продає фірмову версію Mifeprex, та GenBioPro Inc, яка продає непатентовану версію.

Про що юридична суперечка в США?

Медичні асоціації проти абортів на чолі з Альянсом медицини Гіппократа, що базується в Техасі, минулого року подали позов проти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) до федерального суду в Амарілло, штат Техас, стверджуючи, що агентство схвалило міфепристон для абортів з використанням незаконного процесу та не розглянуло належним чином безпеку препарату. Вони попросили окружного суддю США Метью Качмарика, який головує у судовому процесі, відкликати схвалення препарату, фактично вилучивши його із продажу.

FDA, поряд з основними медичними асоціаціями США, категорично заперечує це твердження.

Як справа потрапила до Верховного Суду?

Качмарик 7 квітня видав тимчасовий наказ, відомий як попередня судова заборона, що зупиняє схвалення препарату на час судового розгляду. Судова заборона не була остаточним рішенням, але Качмарик заявив, що позивачі, які виступають проти абортів, швидше за все виграють справу по суті.

Адміністрація Байдена і Danco оскаржили судову заборону в 5-му окружному апеляційному суді США в Новому Орлеані і вимагали винесення ухвали про екстрене призупинення дії заборони доти, доки апеляція не буде розглянута і вирішена.

Минулого тижня 5-й округ надав обмежений термін, що дозволяє таблеткам залишатися на ринку, але зі значними обмеженнями, включаючи вимогу про те, щоб вони видавалися особисто лікарем, та обмеження на їх використання до перших семи тижнів вагітності.

Адміністрація Байдена та Danco негайно звернулися до Верховного суду з проханням скасувати ухвалу 5-го судового округу та ввести надзвичайне призупинення.

Що зробив Верховний суд?

Верховний суд задовольнив запит і призупинив дію всіх судових заборон Качмарика доти, доки 5-й округ не прийме рішення щодо апеляції адміністрації Байдена та Danco, а сам Верховний суд не розгляне будь-якої апеляції на рішення 5-го округу.

Це означає, що як фірмовий, так і непатентований міфепристон залишаться доступними без будь-яких нових обмежень, поки ці апеляції не закінчаться, що може зайняти місяці або навіть більше.

Верховний суд не виніс рішення щодо суті справи, а це означає, що міфепристон може бути обмежений або заборонений на пізнішому етапі розгляду справи.

Рішення штату Вашингтон

Через кілька хвилин після наказу Качмарика від 7 квітня окружний суддя США Томас Райс у Спокані, штат Вашингтон, видав попередню судову заборону, яка забороняє FDA вводити будь-які нові обмеження на міфепристон. Ця постанова застосовується лише у 17 штатах, очолюваних демократами, та окрузі Колумбія, які стверджували, що уряд має послабити спеціальні обмеження безпеки щодо таблеток.

Судова заборона не розглядалася у Верховному суді і залишається чинною. Це прямо суперечитиме будь-якій майбутній постанові, що обмежує використання міфепристону, яку, ймовірно, доведеться вирішувати в ході ще одного раунду апеляції.

Що буде далі?

Колегія із трьох суддів 5-го округу заслухає аргументи в апеляції 17 травня і вирішить, чи залишити в силі деякі чи всі судові заборони Качмарика, які можуть знову заборонити чи обмежити використання міфепристону.

Після цього рішення суду сторона, що програла, може подати прохання про повторне слухання справи всіх суддів 5-го округу, відоме як повторне слухання у повному складі, а також повторно подати прохання до Верховного суду.