Верховный суд разъяснил антикоррупционные обязанности прокурора

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 24679 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 60309 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 46960 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 219327 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 122108 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 116944 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 177932 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114845 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105124 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103743 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 187800 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 109263 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 78331 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 70695 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 64943 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 24679 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 60309 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 66547 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 219327 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 189235 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 3052 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14462 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21515 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 71827 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79439 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Верховный суд разъяснил антикоррупционные обязанности прокурора

Верховный суд разъяснил антикоррупционные обязанности прокурора

Киев • УНН

 • 13169 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Верховный Суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.

“Специально уполномоченные субъекты, к которым согласно Закону Украины” О предотвращении коррупции“ (далее — Закон) относятся органы прокуратуры, наделенные правом инициировать проведение служебного расследования с целью установления причин и условий, способствовавших совершению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, или невыполнение требований этого Закона другим способом”, - говорится в постановлении суда.

Статистические данные свидетельствуют, что за 2017-2018 годы на выполнение ст. 65 Закона прокурорами внесено 4663 представления. По результатам их рассмотрения нарушения Закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 1213 лиц, уволены 58. По инициативе прокуроров отменено 17 решений (актов), принятых в результате коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Право прокурора как специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции на внесение таких представлений подтверждено постановлением коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда от 6 июня 2018 года по делу № 817/3214/15 по иску гражданина к региональной и местной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о создании Антикоррупционного суда завтра вступит в силу

Так, региональная прокуратура направила начальнику Главного территориального управления юстиции области представление местной прокуратуры в порядке ч. 3 ст. 65 Закона о назначении и проведении служебного расследования по факту нарушения должностным лицом этого учреждения требований антикоррупционного законодательства.

Основанием для внесения представления было то, что чиновник, будучи государственным служащим, занимал должность руководителя частного предприятия.

Указанный гражданин обратился в суд и в исковом заявлении просил суд признать такие действия органов прокуратуры неправомерными и отменить представление. В обоснование исковых требований он отметил, что обстоятельством, которое должно предшествовать внесению соответствующего представления, является установление факта совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, поскольку целью представления является выявление причин и условий его совершения.

По результатам анализа требований антикоррупционного законодательства и обстоятельств дела суд пришел к выводу о том, что оспариваемое представление прокурора является таким, которые внесены с соблюдением требований Закона.

Ранее вопрос о утверждения нормы об апелляции в законе о АКС вызвала немалую дискуссию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36