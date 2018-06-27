Верховний суд роз'яснив антикорупційні обов'язки прокурора

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Верховний Суд визнав право прокурора на внесення подання про усунення порушень вимог антикорупційного законодавства. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.

“Спеціально уповноважені суб’єкти, до яких згідно із Законом України „Про запобігання корупції“ (далі — Закон) належать органи прокуратури, наділені правом ініціювати проведення службового розслідування з метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, або невиконання вимог цього Закону в інший спосіб”, — йдеться в ухвалі суду.

Статистичні дані свідчать, що за 2017-2018 роки на виконання ст. 65 Закону прокурорами внесено 4 663 подання. За результатами їх розгляду порушення Закону усунуто, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 213 осіб, звільнено з посад 58. За ініціативою прокурорів скасовано 17 рішень (актів), що прийняті внаслідок корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Право прокурора як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції на внесення таких подань підтверджено постановою колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 6 червня 2018 року у справі № 817/3214/15 за позовом громадянина до регіональної та місцевої прокуратур.

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Так, регіональна прокуратура надіслала начальнику Головного територіального управління юстиції області подання місцевої прокуратури в порядку ч. 3 ст. 65 Закону про призначення та проведення службового розслідування за фактом порушення посадовою особою цієї установи вимог антикорупційного законодавства.

Підставою для внесення подання було те, що посадовець, будучи державним службовцем, обіймав посаду керівника приватного підприємства.

Вказаний громадянин звернувся до суду і в позовній заяві просив суд визнати такі дії органів прокуратури неправомірними та скасувати подання. На обґрунтування позовних вимог він зазначив, що обставиною, яка повинна передувати внесенню відповідного подання, є встановлення факту вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, оскільки метою подання є виявлення причин та умов його вчинення.

За результатом аналізу вимог антикорупційного законодавства та обставин справи суд дійшов висновку про те, що оскаржуване подання прокурора є таким, що внесене з дотриманням вимог Закону.

Раніше питання щодо затвердження норми про апеляції в законі про АКС викликала чималу дискусію.

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