Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Сущенко 12 сентября

Согласно данным суда, заседание судебной коллегии ВС РФ по уголовным делам по рассмотрению апелляции на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко назначено на 10:00 12 сентября.

Ранее адвокат Марк Фейгин сообщал, что дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам в колонии строгого режима.

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.