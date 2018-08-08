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Верховний суд РФ розгляне скаргу на вирок Сущенку 12 вересня

Верховний суд РФ розгляне скаргу на вирок Сущенку 12 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Верховний суд РФ розгляне апеляційну скаргу на вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому у Росії до 12 років позбавлення волі за шпигунство, 12 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію суду.

Згідно з даними суду, засідання судової колегії ВС РФ у кримінальних справах з розгляду апеляції на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка призначено на 10:00 12 вересня.

Раніше адвокат Марк Фейгін повідомляв, що справа Сущенка надійшла до Верховного суду РФ.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років у колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Українські Національні Новини

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