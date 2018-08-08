Верховний суд РФ розгляне скаргу на вирок Сущенку 12 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Верховний суд РФ розгляне апеляційну скаргу на вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому у Росії до 12 років позбавлення волі за шпигунство, 12 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію суду.
Згідно з даними суду, засідання судової колегії ВС РФ у кримінальних справах з розгляду апеляції на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка призначено на 10:00 12 вересня.
Раніше адвокат Марк Фейгін повідомляв, що справа Сущенка надійшла до Верховного суду РФ.
Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років у колонії суворого режиму.
Український журналіст Роман Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.