Верховный комиссар ООН по делам беженцев призывает упростить ограничения пересечения линии разграничения на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе, призыв Ф.Гранди был озвучен в конце его первого визита в Украину на этой неделе, в рамках которого он призвал к поиску решений для перемещенных лиц с обеих сторон линии разграничения.

Как отметили в пресс-службе, Верховный комиссар был поражен стойкостью людей в Украине, которые были вынуждены покинуть свои дома или остаются проживать с обеих сторон линии разграничения. Многие из них живут в частично разрушенных домах, в населенных пунктах, где отсутствует доступ к социальным услугам, транспорту и воде. Ф.Гранди также встретил людей, которые вернулись в места своего прежнего проживания.

В результате конфликта, который продолжается более двух с половиной лет, более двух миллионов украинцев были перемещены в рамках страны или стали беженцами в России.

Несмотря на достижение договоренности о прекращении огня в 2014 году, гражданское население продолжает страдать от тяжести конфликта, особенно на территориях с обеих сторон линии разграничения. Ф.Гранди отметил рост гуманитарных вызовов в городах и селах в зоне конфликта на востоке Украины с приближающейся зимой.

"Существующие сейчас процедуры на контрольно-пропускных пунктах значительно ограничивают для людей возможность выезда из зоны конфликта, возвращение домой, чтобы увидеть родственников или проверить свое имущество. Длинные очереди и бюрократические процедуры углубляют изоляцию общин, проживающих рядом с зоной конфликта, и разделяющих семьи. Многие люди лишены доступа к медицинским и социальным услугам", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Ф.Гранди посетил несколько поселков близ Славянска, Луганска и Донецка, пострадавших от обстрелов и боевых действий, и к которым возвращаются люди. В некоторых поселках ситуация крайне сложная, поскольку многие дома полностью разрушены, либо не имеют окон и крыш.

"Верховный комиссар стал свидетелем очередей длиной до двух километров на контрольно-пропускном пункте. Пожилые люди и семьи с детьми были вынуждены ночевать на холоде, чтобы пересечь линию соприкосновения в Майорске", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Агентство ООН по делам беженцев с партнерскими организациями начали программы помощи по восстановлению жилья. На неконтролируемой территории вблизи Луганска были восстановлены дома для 1200 семей, и еще в 2000 домов запланировано на следующий год.

Агентство ООН по делам беженцев готово поддерживать людей, которые живут рядом с линией соприкосновения, облегчая им доступ к социальным услугам и транспорту. Агентство призывает международное сообщество, включая финансовые учреждения и доноров, предоставить Украине надлежащую поддержку.