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Верховний комісар ООН у справах біженців закликає спростити обмеження щодо перетину лінії розмежування на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді звернувся до всіх сторін залучених до конфлікту в Україні із закликом покращити свободу пересування на пунктах пропуску та створити умови для того, щоб гуманітарна допомога досягла сотень тисяч людей, які постраждали від конфлікту на підконтрольних та непідконтрольних уряду територіях, передає УНН із посиланням на прес-службу ООН.

Верховний комісар ООН у справах біженців закликає спростити обмеження щодо перетину лінії розмежування на Донбасі

Як повдіомили у прес-службі, заклик Ф.Гранді був озвучений наприкінці його першого візиту до України цього тижня, в рамках якого він закликав до пошуку рішень для переміщених осіб з обох сторін лінії розмежування.

Як відзначили у прес-службі, Верховний комісар був вражений стійкістю людей в Україні, які були змушені залишити свої домівки або залишаються проживати по обидва боки лінії розмежування. Багато з них живуть у частково зруйнованих будинках, у населених пунктах, де відсутній доступ до соціальних послуг, транспорту та води. Ф.Гранді також зустрів людей, які повернулися до місць свого попереднього проживання.

У результаті конфлікту, який триває більше ніж два з половиною роки, більше двох мільйонів українців були переміщені у рамках країни або стали біженцями у Росії.

Не зважаючи на досягнення домовленості про припинення вогню у 2014 році, цивільне населення продовжує страждати від тягарю конфлікту, особливо на територіях по обидва боки лінії розмежування. Ф.Гранді відзначив зростання гуманітарних викликів у містечках та селах у зоні конфлікту на сході України із наближення зими.

"Існуючі наразі процедури на контрольно-пропускних пунктах значно обмежують для людей можливість виїзду із зони конфлікту, повернення додому аби побачити родичів чи перевірити своє майно. Довгі черги та бюрократичні процедури поглиблюють ізоляцію громад, які мешкають поряд із зоною конфлікту, і розділяють сім’ї. Багато людей позбавлені доступу до медичних та соціальних послуг", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, Ф.Гранді відвідав декілька селищ поблизу Слов’янська, Луганська та Донецька, які постраждали від обстрілів та бойових дій, і до яких повертаються люди. У деяких селищах ситуація вкрай складна, оскільки багато будинків повністю зруйновані, або не мають вікон та дахів.

"Верховний комісар став свідком черг довжиною до двох кілометрів на контрольно-пропускному пункті. Літні люди та родини із дітьми були змушені ночувати на холоді, щоб перетнути лінію зіткнення у Майорську", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що Агентство ООН у справах біженців з партнерськими організаціями розпочали програми допомоги по відновленню житла. На неконтрольованій території поблизу Луганську було відбудовано будинки для 1 200 родин, і ще 2000 будинків заплановано на наступний рік.

Агентство ООН у справах біженців готове підтримувати людей, які мешкають поряд із лінією зіткнення, полегшуючи їм доступ до соціальних послуг та транспорту. Агентство закликає міжнародну спільноту, включаючи фінансові установи та донорів, надати Україні належну підтримку.

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