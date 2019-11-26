Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42923 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100636 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107927 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148275 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140390 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186410 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховный суд США продолжил свое решение относительно постановления суда низшей инстанции, согласно которому бухгалтерская фирма Дональда Трампа должна была передать свои финансовые документы профильному комитету Палаты представителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Верховный суд не решит, следует ли рассматривать апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции.

Президент Трамп до 5 декабря может подать апелляцию. Вместе с тем неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким может быть вердикт.

Президент США подал апелляцию в Верховный суд после того, как 13 ноября Апелляционный суд округа Колумбия отклонил его ходатайство о запрете предоставления финансовых документов комитета по надзору Палаты представителей.

Адвокаты президента назвали требование комитета Палаты представителей незаконным.

Борьба за финансовые отчеты Трампа является частью более масштабного противостояния между президентом и демократами, контролирующих нижнюю палату Конгресса и проводят многочисленные расследования — в том числе расследования импичмента.

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