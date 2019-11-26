Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Верховный суд не решит, следует ли рассматривать апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции.

Президент Трамп до 5 декабря может подать апелляцию. Вместе с тем неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким может быть вердикт.

Президент США подал апелляцию в Верховный суд после того, как 13 ноября Апелляционный суд округа Колумбия отклонил его ходатайство о запрете предоставления финансовых документов комитета по надзору Палаты представителей.

Адвокаты президента назвали требование комитета Палаты представителей незаконным.

Борьба за финансовые отчеты Трампа является частью более масштабного противостояния между президентом и демократами, контролирующих нижнюю палату Конгресса и проводят многочисленные расследования — в том числе расследования импичмента.