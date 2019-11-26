Верховний cуд підтримав президента Трампа в питанні доступу до його податкових декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховний суд США продовжив своє рішення щодо ухвали суду нижчої інстанції, відповідно до якого бухгалтерська фірма Дональда Трампа повинна була передати свої фінансові документи профільному комітету Палати представників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Рішення буде залишатися в силі до тих пір, поки Верховний суд не вирішить, чи слід розглядати апеляцію Трампа на рішення суду нижчої інстанції.
Президент Трамп до 5 грудня може подати апеляцію. Разом з тим невідомо, чи буде вона розглянута і яким може бути вердикт.
Президент США подав апеляцію до Верховного суду після того, як 13 листопада Апеляційний суд округу Колумбія відхилив його клопотання про заборону надання фінансових документів комітету з нагляду Палати представників.
Адвокати президента назвали вимогу комітету Палати представників незаконною.
Боротьба за фінансові звіти Трампа є частиною більш масштабного протистояння між президентом і демократами, які контролюють нижню палату Конгресу і проводять численні розслідування — в тому числі розслідування імпічменту.