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Суд зобов'язав Трампа передати прокуратурі свої податкові декларації за 8 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Федеральний суд в Нью-Йорку зобов’язав президента США Дональда Трампа передати свої податкові декларації та інші фінансові документи прокуратурі Манхеттена, повідомляє The New York Times. Сам Трамп просив суд заблокувати передачу, посилаючись на те, що чинний президент США не може бути фігурантом кримінального розслідування, зазначає УНН.

Суд зобов'язав Трампа передати прокуратурі свої податкові декларації за 8 років

Однак суддя Віктор Марреро з цим аргументом не погодився, назвавши його таким, що суперечить основам конституційного і державного устрою нації. Президенти, їх сім’ї і бізнес не стоять вище закону, постановив суддя.

“Суд не може схвалити настільки категоричне і безмежне твердження президентської недоторканності”, — цитує рішення Марреро Bloomberg.

Прийняте судом рішення може бути оскаржене, але якщо адвокатам Трампа не вдасться домогтися його скасування або хоча б відтермінування, компанії Mazars USA LLP, що веде бухгалтерську документацію Трампа, доведеться передати податкові декларації президента за попередні вісім років окружному прокурору Манхеттена Сайрусу Венсу. В рамках свого розслідування той намагається з’ясувати, чи не були фальсифіковані ділові записи для приховування таємних виплат, зроблених Трампом порнозірці Стормі Деніелс в період виборчої кампанії 2016 року. У порноакторки, ймовірно, був зв’язок з майбутнім президентом.

Деніелс раніше заявляла, що Трамп перед виборами 2016 року через свого адвоката Майкла Коена передав їй 130 тисяч доларів Президент назвав це звинувачення хибним, проте Коен зізнався в суді, що робив від імені Трампа виплати за мовчання Деніелс і ще одній жінці. Трамп стверджував, що не знав про вчинення цих транзакцій і не керував переказом коштів.

Bloomberg відзначає також, що декілька підконтрольних демократам комітетів палати представників конгресу США також намагаються домогтися розкриття податкової звітності Трампа, щоб розслідувати можливі ділові зв’язки президента з Росією і довести порушенням норм закону, що забороняють главі держави приймати платежі від іноземних урядів або посадових осіб.

Як писав УНН, Трамп звинуватив Пелосі в державній зраді і запропонував оголосити їй імпічмент.

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