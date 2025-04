Трамп звинуватив Пелосі в державній зраді і запропонував оголосити їй імпічмент

На думку Трампа, Пелосі знала про брехню і шахрайство керівника комітету з розвідки Адама Шиффа, причетного до розголошення інформації про розмову американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп звинуватив Пелосі в скоєнні особливо тяжкого злочину, правопорушення і “навіть в зраді”.

“На мою думку, це означає, що їм і тим, хто зловмисно вступав з ними в змову, повинен бути негайно оголошений імпічмент”, — заявив Трамп.

Довідка: Пелосі повідомила про старт процедури імпічменту щодо Трампа 24 вересня. Приводом для цього послужили публікації в американських ЗМІ про спробу Трампа натиснути на Зеленського під час телефонної розмови, щоб той почав розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. У відповідь американський лідер обіцяв відновити військову допомогу Україні.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer...

