Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и предложил объявить ей импичмент

По мнению Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, причастного к разглашению информации о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушениях и “даже в измене”.

“По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент”, — заявил Трамп.

Справка: Пелоси сообщила о старте процедуры импичмента в отношении Трампа 24 сентября. Поводом для этого послужили публикации в американских СМИ о попытке Трампа надавить на Зеленского во время телефонного разговора, чтобы тот начал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер обещал возобновить военную помощь Украине.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Как писал УНН, сторонники Трампа стремились к смене руководства в “Нафтогаз Украины”.