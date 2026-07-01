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Верховный суд США подтвердил право на гражданство для детей, рожденных в стране

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Суд постановил, что дети, рожденные в США от нелегальных или временных иммигрантов, имеют конституционное право на гражданство. Попытка Трампа отменить эту 150-летнюю политику потерпела неудачу.

Верховный суд США подтвердил право на гражданство для детей, рожденных в стране
Фото: www.supremecourt.gov/

Верховный суд США постановил, что дети, рожденные в США, имеют конституционное право на гражданство. Таким образом, попытка Дональда Трампа отменить эту 150-летнюю политику потерпела неудачу, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Председатель Верховного суда Джон Робертс постановил, что дети, рожденные в США "от родителей, находящихся в стране нелегально или временно", являются "гражданами с момента рождения".

С 1868 года США предоставляют гражданство всем, кто родился на территории страны; это право закреплено в 14-й поправке к Конституции США и подкреплено более поздними решениями Верховного суда США.

Это решение является серьезным поражением для иммиграционной политики Трампа и было положительно воспринято организациями по защите гражданских прав. Пятеро судей, включая председателя Верховного суда Робертса, согласились, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку к Конституции

- сообщает издание.

Трамп пытался ограничить это право с помощью исполнительного указа, утверждая, что дети нелегальных иммигрантов и некоторых временных посетителей не "подпадают под юрисдикцию страны" и, следовательно, не имеют права на гражданство по праву рождения.

В ответ на решение суда он заявил, что будет продолжать борьбу за отмену гражданства по праву рождения на законодательном уровне.

Конгресс должен уже сегодня начать работу над отменой дорогого и несправедливого для нашей страны гражданства по праву рождения

- заявил он.

Напомним

Верховный суд США вынес два решения, которые позволяют администрации Трампа отменить гуманитарную помощь гаитянам и сирийцам и заблокировать въезд мигрантов для подачи заявления о предоставлении убежища.

Евгений Устименко

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