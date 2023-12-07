Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара

Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа от БПП Руслана Сольвара и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию. Об этом говорится в решении Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, передает УНН.

Детали

Речь идет о деле, касающемся компенсации депутату расходов на аренду жилья, в которой он, по данным НАБУ, не нуждался.

Суд первой инстанции признал нардепа невиновным в злоупотреблении властью. Тогда судьи решили, что Сольвар совершил мошенничество в особо крупных размерах. Но так как этот состав преступления является более тяжким, чем злоупотребление властью, то суд не смог самостоятельно изменить квалификацию.

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Зато апелляция ВАКС признала Сольвара виновным. Но не в злоупотреблении властью, а в злоупотреблении служебным положением - за это он должен был отправиться в тюрьму на три года. Этого не произошло, поскольку сначала Сольвар сбежал с провозглашения приговора, а после этого Верховный Суд остановил исполнение приговора на время кассационного рассмотрения.

Судьи Верховного Суда приговор апелляционной палаты ВАКС отменили. В решении указано, что НАБУ и САП выдвинули Сольвару обвинение в злоупотреблении властью, а не в злоупотреблении служебным положением. Поэтому дело надо повторно рассмотреть в апелляции.

В то же время Верховный Суд отдельно указал, что безосновательное проживание нардепов в гостиничном номере следует квалифицировать именно как злоупотребление властью. Собственно, как это и квалифицировали НАБУ и САП.

Напомним

НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.