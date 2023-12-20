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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 07:55  •  96426 просмотра

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Нардеп считает, что Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали

Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

"Мое личное мнение заключается в том, что Верховный Суд, который сегодня создан, он был создан в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей, и те обстоятельства, что отдельные судьи Верховного Суда себя скомпрометировали в уголовных правонарушениях, не свидетельствуют о том, что весь состав суда коррумпирован, и то, что там нет справедливых, умных и достойных людей. Но, безусловно, мы должны реагировать на такие бешеные факты, которые имели место, относительно ситуации с Князевым и другими судьями, ну и, видимо, нужно привлекать иностранных экспертов, общественность для того, чтобы перезагрузить этот орган", - заявил Ватрас.

По его мнению, реформа Верховного Суда может длиться не год и не два, ведь Украина должна наработать механизм вместе с международными партнерами.

"Вопрос о реформе очень сложный, особенно в военное время, но мы должны им заниматься... Да, (реформа - ред.) нужна и, безусловно, взвешенная. Надо сохранить профессионалов", - добавил Ватрас.

Комментируя решение коллегии судей Верховного Суда, которые изменили приговор обвиняемому в серии заказных убийств и госизмене экс-депутату - агенту фсб Александру Шепелеву и пытались отпустить его на свободу, Ватрас отметил: "Здесь надо, чтобы правоохранители разоблачили таких лиц и привлекли к ответственности. В судебной системе должны быть профессионалы - люди с большим опытом, с безупречной репутацией, которым мы доверяем решение судьбы человека или юрлица. Поэтому понятно, что мы должны тщательно относиться к отбору, ну и, безусловно, должна работать правоохранительная система, которая должна наказывать (таких лиц, как Шепелев - ред.)".

В то же время, депутат отметил, что не причастен к делу Шепелева, поэтому не может комментировать этот кейс.

"Я не причастен к делу (Шепелева - ред.), чтобы комментировать конкретный кейс, но мы говорим о том, чтобы убрать тех судей, которые себя скомпрометировали. Реформировать нужно. И мы на комитете, поверьте, работаем над этими вопросами и практически каждое заседание подкомитета по вопросам правосудия - мы об этом говорим, говорим об этом и на рабочих группах, будем делать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - подчеркнул Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Верховний Суд необхідно очистити від суддів, які себе скомпрометували - нардеп
Supreme Court must be cleared of judges who have compromised themselves - MP
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