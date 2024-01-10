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Верховный суд будет обжаловать решение о восстановлении гражданина рф Богдана Львова в должности судьи

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 17:39  •  16106 просмотра

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Верховный Суд обжалует решение о восстановлении в должности судьи с российским гражданством Богдана Львова.

Верховный суд планирует обжаловать в апелляционной инстанции решение Киевского окружного апелляционного суда, согласно которому восстановлен в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, пишет УНН.

Детали

"Верховный суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что Киевский окружной апелляционный суд частично удовлетворил административный иск Богдана Львова и отменил приказ председателя Верховного Суда об отчислении его из штата Верховного суда.

Также суд обязал зачислить судью в штат Верховного Суда в Кассационный хозяйственный и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

Напомним

Сегодня, 10 января, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.

15 сентября 2022 года вышло расследование, согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

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