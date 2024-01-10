Верховний суд оскаржуватиме рішення щодо поновлення громадянина рф Богдана Львова на посаді судді
Київ • УНН
Верховний Суд оскаржить рішення про поновлення на посаді судді з російським громадянством Богдана Львова.
Верховний суд планує оскаржити в апеляційній інстанції рішення Київського окружного апеляційного суду, згідно з яким поновлено на посаді судді Верховного суду Богдана Львова, який має російське громадянство. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду, пише УНН.
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"Верховний суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.
У суді зазначають, що Київський окружний апеляційний суд частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова та скасував наказ голови Верховного Суду щодо відрахування його зі штату Верховного суду.
Такод суд зобов’язав зарахувати суддю до штату Верховного Суду у Касаційний господарський та виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Нагадаємо
Сьогодні, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.
Раніше Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.
Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.
15 вересня 2022 року вийшло розслідування, згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.