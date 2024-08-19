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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:39  •  7267 просмотра

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Также рассмотрят вопросы социальной защиты военных и лишения госнаград за пропаганду рф.

Верховная Рада, которая соберется в ближайшие дни, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время брифинга, передает УНН.

"Действительно, в ближайшие дни будет заседание. Мы не разглашаем время и место его в соответствии с постановлением, которое мы сами приняли (...). Действительно, в повестке дня одним из первых стоит законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, это связано с национальной безопасностью. Фактически это законопроект, который в народе называется "О запрете московской церкви или связей с москвой для церквей". Президент, кстати, по этому законопроекту высказывался, и мы слышали его поддержку, поддержку главы Офиса вчера. Позавчера была также коммуникация - Украинский Совет Церквей поддержал, и наши все святые отцы высказались, всех конфессий – и Греко-католической церкви, и, конечно, Православной церкви Украины. Я думаю, что этот законопроект важно таки принять. Видим, какие дискуссии в обществе вызывает этот вопрос", - сказал Корниенко.

Также он отметил, что на ближайшем заседании планируют рассмотреть законопроекты по социальной защите военных, участвующих в операциях на территории рф, лишение государственных наград за популяризацию или пропаганду рф, или совершение других противоправных действий против Украины и предоставление гражданства иностранцам, которые служат в ВСУ.

Напомним

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета. Как стало известно УНН из собственных источников, парламент соберется 20 августа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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