Верховная Рада закончила работу до конца этого года

Детали

Следующие заседания Верховной Рады пройдут уже после рождественских праздников.

Цитата

«На этот год мы закончили, следующее заседание – в январе», – сообщил собеседник.

Дополнение

Согласно расписанию на сайте парламента, восьмая сессия Верховной Рады Украины IX созыва продолжается с сентября 2022 года по январь 2023 года.