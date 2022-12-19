Верховная Рада закончила работу до конца этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не будет собираться на заседание до конца 2022 года. Об этом УНН сообщил собеседник среди народных депутатов.
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Следующие заседания Верховной Рады пройдут уже после рождественских праздников.
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«На этот год мы закончили, следующее заседание – в январе», – сообщил собеседник.
Дополнение
Согласно расписанию на сайте парламента, восьмая сессия Верховной Рады Украины IX созыва продолжается с сентября 2022 года по январь 2023 года.