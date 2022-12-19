Верховна Рада закінчила працювати до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України не збиратиметься на засідання до кінця 2022 року. Про це УНН повідомив співрозмовник серед народних депутатів.
Деталі
Наступні засідання Верховної Ради відбудуться вже після різдвяних свят.
Цитата
«На цей рік ми закінчили, наступне засідання - в січні», - повідомив співрозмовник.
Доповнення
Згідно з розкладом на сайті парламенту, восьма сесія Верховної Ради України IX скликання триває з вересня 2022 року по січень 2023 року.