Верховна Рада закінчила працювати до кінця цього року

Деталі

Наступні засідання Верховної Ради відбудуться вже після різдвяних свят.

Цитата

«На цей рік ми закінчили, наступне засідання - в січні», - повідомив співрозмовник.

Доповнення

Згідно з розкладом на сайті парламенту, восьма сесія Верховної Ради України IX скликання триває з вересня 2022 року по січень 2023 року.