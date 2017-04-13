Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств

Законопроектом предусматривается часть первую статьи 214 УПК Украины дополнить новым абзацем, который предусматривает, что к ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, в отношении которых принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда по тому же обвинению, что вступившим в законную силу.

Часть первую статьи 284 УПК Украины дополнить новым пунктом, который предусматривает, что уголовное производство закрывается в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора о прекращении уголовного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 9 этой части.

Как сообщал УНН, Верховная Рада временно, до 1 января 2019 года, запретила банкротстве государственных шахт.