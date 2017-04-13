Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23465 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100394 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115841 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174528 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127919 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123635 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116406 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106415 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств

Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств. Парламентарии 278 голосами в первом чтении поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается часть первую статьи 214 УПК Украины дополнить новым абзацем, который предусматривает, что к ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, в отношении которых принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда по тому же обвинению, что вступившим в законную силу.

Часть первую статьи 284 УПК Украины дополнить новым пунктом, который предусматривает, что уголовное производство закрывается в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора о прекращении уголовного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 9 этой части.

Как сообщал УНН, Верховная Рада временно, до 1 января 2019 года, запретила банкротстве государственных шахт.

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