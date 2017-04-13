Верховна Рада планує обмежити можливість для відкриття кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада планує обмежити можливість для відкриття кримінальних проваджень. Парламентарі 278 голосами у першому читанні підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається частину першу статті 214 КПК України доповнити новим абзацом, який передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили.
Частину першу статті 284 КПК України доповнити новим пунктом, який передбачає, що кримінальне провадження закривається у випадку існування не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада тимчасово, до 1 січня 2019 року, заборонила банкрутство державних шахт.