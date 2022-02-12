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15 марта, 19:03 • 101869 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132340 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117605 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111612 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101595 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99367 просмотра

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15 марта, 10:46 • 86484 просмотра

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Верещук: заявление на продление пособия ВПЛ теперь можно подать онлайн

Верещук: заявление на продление пособия ВПЛ теперь можно подать онлайн

Киев • УНН

 • 17814 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Отныне заявление на продление денежной помощи для внутренне перемещенных лиц можно подать онлайн. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

“Спасибо нашему цифровому вице-премьеру Михаилу Федорову. Он и его команда всегда поддерживают цифровые инициативы Минреинтеграции.

Из последнего: заявление на продление пособия ВПЛ теперь можно подать онлайн. На очереди — заявления на оформление справки ВПЛ и на смену места жительства ВПЛ. Цифровая реинтеграция в действии!" - написала Верещук.

ВПЛ могут подать заявление для продления денежной помощи через портал "Дія". Эту и другие новые услуги приложения были представлены 8 февраля в ходе Diia Summit.

В перечень новых э-услуг на портале "Дія" вошли следующие онлайн-услуги для внутренне перемещенных лиц:

— оформление заявки на продление пособия;
— оформления заявки о прекращении выплаты денежной помощи.

Так, отныне, ВПЛ имеют возможность быстро и удобно по декларативному принципу продлить получение денежной помощи на следующий шестимесячный срок (в случае отсутствия изменений, влияющих на его назначение), заполнив соответствующую заявку на портале "Дія", либо подать электронную заявку о прекращении выплаты денежной помощи средствами портала "Дія".

Внедрение электронных услуг для ВПЛ на портале "Дія" реализуется в рамках проекта “Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине (Проект поддержки Дія)”, который внедряется UNDP Ukraine / ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции.

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