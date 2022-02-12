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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Верещук: заяву на продовження грошової допомоги ВПО тепер можна подати онлайн

Верещук: заяву на продовження грошової допомоги ВПО тепер можна подати онлайн

Київ • УНН

 • 17817 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Відтепер заяву на продовження грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб можна подати онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата:

“Дякую нашому цифровому віце-прем’єру Михайлу Федорову. Він та його команда завжди підтримують цифрові ініціативи Мінреінтеграції.

З останнього: заяву на продовження грошової допомоги ВПО тепер можна подати онлайн. На черзі — заяви на оформлення довідки ВПО та на зміну місця проживання ВПО. Цифрова реінтеграція в дії!” — написала Верещук.

ВПО можуть подати заяву для продовження грошової допомоги через портал "Дія". Цю та інші нові послуги застосунку було презентовано 8 лютого у ході Diia Summit.

До переліку нових е-послуг на порталі "Дія" увійшли такі онлайн послуги для внутрішньо переміщених осіб:

— оформлення заявки на продовження грошової допомоги;
— оформлення заявки про припинення виплати грошової допомоги.

Тож, відтепер, ВПО мають можливість швидко та зручно за декларативним принципом продовжити отримання грошової допомоги на наступний шестимісячний строк (у разі відсутності змін, що впливають на її призначення), заповнивши відповідну заявку на порталі "Дія", або подати електронну заявку про припинення виплати грошової допомоги засобами порталу "Дія".

Впровадження електронних послуг для ВПО на порталі "Дія" реалізується в рамках проєкту “Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Проєкт підтримки Дія)”, що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

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