Верещук заявила о необходимости массового тестирования украинцев на "ковид"

"Да, мы - большая страна, но 75 тыс. тестов, которые мы сегодня делаем за сутки, недостаточно", - сказала она.

Верещук добавила, что поддерживает идею массового тестирования украинцев.

"Я за то, чтобы мы тестировали. Чтобы действовали передвижные лаборатории, чтобы люди не стояли в очередях по два-три часа", - подчеркнула она.

Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что украинские ИФА-тесты на антиген смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию.