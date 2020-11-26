Верещук заявила про необхідність масового тестування українців на "ковід"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Добова кількість тестувань на коронавірус в Україні вкрай низька. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Так, ми - велика країна, але 75 тис. тестів, які ми сьогодні робимо на добу, є недостатньою", - сказала вона.
Верещук додала, що підтримує ідею масового тестування українців.
"Я за те, щоб ми тестували. Щоб діяли пересувні лабораторії, щоб люди не стояли в чергах по дві-три години", - підкреслила вона.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що українські ІФА-тести на антиген зможуть стати альтернативою складному і дороговартісному ПЛР-тестуванню.