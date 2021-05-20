Верещук: за два года "политические руки" Зеленского окрепли

Цитата:

"В начале каденции Зеленского я чувствовала осторожный оптимизм. С течением двух лет слово "осторожный" вышло за скобки, и теперь я чувствую оптимизм. Особенно в свете последних шагов президента. Речь о его борьбе с коррупцией, о наложенных санкциях (против политиков, телеканалов, контрабандистов - ред.) и открытых уголовных производствах о национализации, о возвращении в государственную собственность имущества (Зеленский возвращает в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс" - ред.), о том, что Коболев лишился своей должности.

Вы хотели перемен? Так и выглядят изменения. Потом и кровью, ежедневным трудом, а не кучей шумных слов", - сказала она в эфире ток-шоу № 1 Василия Голованова.

Детали

Верещук напомнила, что сегодня, 20 мая, президент проведет пресс-конференцию.

"Она состоится на предприятии ГП "Антонов". Почему? Потому что впервые за всю историю независимой Украины государство сделало государственный заказ на три самолета АН-178 для наших ВСУ. Люди получат работу, государство - налоги, а ВСУ - самолеты", - информирует нардеп.

Также Верещук указала на уважение Зеленского к выбору украинцев.

"Он не разделил общество, указывая, когда праздновать Рождество, или праздновать 8 марта или 9 мая. Он уважает мнение и позицию каждого. Он не лезет людям в душу, манипулируя церковью и верой. Он дает людям выбор, не указывая, в какую церковь ходить. Вот что не делает Зеленский", - резюмировала она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, ко второй годовщине своего президентства, проведет пресс-конференцию на ГП "Антонов".

Что было ранее

На прошлой неделе советник руководителя ОП пл антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского для того, чтобы подвести итоги за второй год каденции. Подоляк тогда отметил, что во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.

Также, по его словам, будет наработан специальный формат, который сделает возможным общение в условиях распространения COVID.

Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась Прессконференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3:00.