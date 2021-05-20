Верещук: за два роки “політичні руки” Зеленського зміцніли

Цитата:

“На початку каденції Зеленського я відчувала обережний оптимізм. З плином двох років слово "обережний“ вийшло за дужки, і тепер я відчуваю оптимізм. Особливо в світлі останніх кроків президента. Мова про його боротьбу з корупцією, про накладені санкції (проти політиків, телеканалів, контрабандистів — ред.) і відкриті кримінальні провадження, про націоналізацію, про повернення у державну власність майна (Зеленський повертає у державну власність нафтопроводу "Прикарпатзападтранс" — ред.), про те, що Коболєв позбувся своєї посади.

Ви хотіли змін? Отак і виглядають зміни. Потом і кров’ю, щоденною працею, а не купою галасливих слів”, — сказала вона в ефірі ток-шоу № 1 Василя Голованова.

Деталі

Верещук нагадала, що сьогодні, 20 травня, президент проведе пресконференцію.

“Вона відбудеться на підприємстві ДП "Антонов“. Чому? Бо вперше за всю історію незалежної України держава зробила державне замовлення на три літаки АН-178 для наших ЗСУ. Люди отримають роботу, держава — податки, а ЗСУ — літаки”, — інформує нардеп.

Також Верещук вказала на повагу Зеленського до вибору українців.

“Він не розділив суспільство, вказуючи, коли святкувати Різдво, чи святкувати 8 березня або 9 травня. Він поважає думку і позицію кожного. Він не лізе людям у душу, маніпулюючи церквою і вірою. Він дає людям вибір, не вказуючи, до якої церкви ходити. Ось що не робить Зеленський”, — резюмувала вона.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, до другої річниці свого президентства, проведе пресконференцію на ДП “Антонов”.

Що було раніше

Минулого тижня радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк повідомив, що в Офісі Президента готуються до великої пресконференції Володимира Зеленського для того, щоб підбити підсумки за другий рік каденції. Подоляк тоді зазначив, що під час пресконференції планують відповісти на запитання про те, якою буде трансформація країни протягом третього року каденції Зеленського.

Також, з його слів, буде напрацьований спеціальний формат, який зробить можливим спілкування в умовах поширення COVID.

Відзначимо, що у 2020 році на подвір’ї Маріїнського палацу відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вона тривала 3 години.