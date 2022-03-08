Верещук: если россияне будут обстреливать гуманитарный груз – Украина обратится в Международный трибунал

Детали

"Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза - более 90 тонн", - уточнила министр.

Украина рассчитывает на те обязательства, которые взяла на себя РФ, официально предупредив Красный Крест о готовности соблюдать режим прекращения огня, заявила Верещук.

"Однако сейчас поступают сигналы, что РФ обстреливает направление движения гуманитарного груза.

Если обстрелы будут продолжаться, а также если они причинят вред жизни и здоровью гражданских людей в рамках гуманитарного коридора - мы безотлагательно обратимся к Международному трибуналу с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решение и не выполнили взятых на себя обещаний", - заверила она.

Вице-премьер призвала лидеров других стран следить за ситуацией на этом пути.

"Мы обращаемся ко всем лидерам свободного мира следить за ситуацией, которая разворачивается на Мариупольском направлении, где буквально в заложниках оказалось 300 тысяч человек. Среди них инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети. Поэтому это гуманитарная катастрофа, которая требует внимания всего мира", - заявила она.