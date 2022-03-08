Верещук: якщо росіяни будуть обстрілювати гуманітарний вантаж – Україна звернеться до Міжнародного трибуналу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні зранку запрацював гуманітарний коридор для Маріуполя, повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, пише УНН.
Водночас із Запоріжжя у напрямку Маріуполя вийшов гуманітарний вантаж, який складається з восьми вантажівок, а також більше 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей та осіб похилого віку.
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"Вантаж складається з води, медикаментів, основних круп та інших продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу – більше 90 тонн", - уточнила міністр.
Україна розраховує на ті зобов’язання, які взяла на себе РФ, офіційно попередивши Червоний Хрест про готовність дотримуватися режиму припинення вогню, заявила Верещук.
"Однак зараз поступають сигнали, що РФ обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу.
Якщо обстріли будуть продовжуватися, а також якщо вони завдадуть шкоди життю і здоров’ю цивільних людей у межах гуманітарного коридору – ми безвідкладно звернемося до Міжнародного трибуналу із вимогою притягнути до відповідальності осіб, які приймали рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок", - запевнила вона.
Віцепрем’єр закликала лідерів інших країн стежити за ситуацією на цьому шляху.
"Ми звертаємося до усіх лідерів вільного світу стежити за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей. Серед них інсулінозалежні, онкохворі, маленькі діти. Тому це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу", – заявила вона.