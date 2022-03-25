Верещук: "Вывоз людей за границу без их согласия – это преступление"

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"Люди этого не хотят! Потому что знают, что россия - страна-агрессор и их судьба в той стране будет под большим вопросом. Тем более, что россияне уже создали фильтрационные лагеря. Вывоз людей за границу без их согласия - это преступление", - сказала Ирина Верещук.

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Ранее Ирина Верещук сообщила, что руководитель Красного Креста Питер Маурер посещал москву, где принял сомнительное решение открыть представительство в Ростове.

"То есть, они вызвались помогать украинцам, но с российской стороны. Наше Министерство иностранных дел сегодня намерено обратиться в организацию с соответствующей нотой и дать разъяснения", - рассказала Верещук.

Если Красный Крест принял решение иметь свое представительство в Ростове, наша страна будем требовать от организации возвращать людей в Украину, подчеркнула вице-премьер.

В то же время она заявила, что кроме Международного Комитета Красного Креста и ООН, к организации эвакуации мирного населения из зон боевых действий в Украине готовы присоединиться другие международные представительства.

"К нам обратился папский нунциат с предложением помочь открыть гуманитарные коридоры. Вроде бы есть такая договоренность с российской стороной. Если это сработает, будем очень благодарны Папе Римскому за личное участие и попытки помочь предотвратить гуманитарную катастрофу", - подчеркнула Ирина Верещук.