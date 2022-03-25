Верещук: "Вивезення людей за кордон без їхньої згоди – це злочин"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук прокоментувала ситуацію з примусовим вивезенням цивільного населення з Маріуполя до росії та заявила, що такі дії з боку рф є злочином, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.
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"Люди цього не хочуть! Бо знають, що росія – країна-агресор і їхня доля у тій країні буде під великим питанням. Тим паче, що росіяни вже створили фільтраційні табори. Вивезення людей за кордон без їхньої згоди – це злочин", – сказала Ірина Верещук.
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Раніше Ірина Верещук повідомила, що керівник Червоного Хреста Пітер Маурер відвідував москву, де прийняв сумнівне рішення відкрити представництво у Ростові.
"Тобто, вони зголосилися допомагати українцям, але з російського боку. Наше Міністерство закордонних справ сьогодні має намір звернутися до організації з відповідною нотою та надати роз’яснення", - розповіла Верещук.
Якщо Червоний Хрест прийняв рішення мати своє представництво в Ростові, наша країна вимагатимемо від організації повертати людей в Україну, наголосила віцепрем’єрка.
Водночас вона заявила, що окрім Міжнародного Комітету Червоного Хреста й ООН, до організації евакуації мирного населення з зон бойових дій в Україні готові долучитися інші міжнародні представництва.
"До нас звернувся Папський нунціат з пропозицією допомогти відкрити гуманітарні коридори. Начебто є така домовленість з російською стороною. Якщо це спрацює, будемо дуже вдячні Папі Римському за особисту участь та намагання допомогти запобігти гуманітарній катастрофі", – підкреслила Ірина Верещук.