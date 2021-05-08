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Верещук: украинцам надо простить друг друга и примириться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук видит будущее Украины в единении народа, сообщает УНН.

Цитата

"Если бы нашей стране да Британский Парламент с традициями и историей, и британское сознание, политическую культуру и отношение к культуре. Если вы посмотрите, как британцы отмечают День Памяти о войне и первой мировой, и второй мировой, у них в ноябре один день, когда они отмечают и склоняют головы в молитве за всеми павшими, это отношение. И я считаю, что нам тоже нужно искать свою модель", - заявила она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Украинцам надо научиться просить друг у друга прощения, говорит Верещук.

"Я не знаю, будет ли работать предложенная модель как работает в Великобритании, думаю, что пока нет. Единственное, что бы мы должны были обсудить между собой, как политики, мы должны научиться говорить о сложных вопросах, болезненных для общества, которые разделяют наше общество - толерантно и с любовью. Понимая, что мы строим будущее, прошлого не изменить, людей не воскресить, их поступки не изменить - это действительно правда, нам надо это признать. И когда мы говорим о библейской истине "прощай", то надо говорить и просить прощения. Какая формула в Европе? Прощаю и прошу прощения", - отметила нардеп.

Именно понимание может объединить украинский народ, считает Верещук.

"Государство - это наша альфа и омега. И когда к нам придет понимание этого, тогда мы будем знать, как нам корректно разговаривать друг с другом: историкам, политикам, в общем обществу. Понимание должно стать кирпичиком в фундаменте нашей государственности. Вот если мы так будем ставить вопрос, то и дискуссии будут иметь другое измерение.
Давайте найдем тот верный путь", - призвала она.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о трансформации украинской армии.

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