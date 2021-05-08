Верещук: українцям треба вибачити один одного і примиритися

Цитата

“Якби нашій країні та Британський Парламент з його традиціями та історією, та британську свідомість, політичну культуру та відношення до культури. Якщо ви подивитеся, як британці відзначають День Пам’яті щодо війни і першої світової, і другої світової, у них у листопаді є один день, коли вони відзначають та схиляють голови у молитві за всіма полеглими, оце відношення. І я вважаю, що нам теж потрібно шукати свою модель”, — заявила вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Українцям треба навчитися просити одне в одного прощення, каже Верещук.

“Я не знаю, чи запропонована модель буде працювати як працює у Британії, думаю, що поки ні. Єдине, що б ми мали обговорити між собою, як політики, ми маємо навчитися говорити про складні питання, болючі для нашого суспільства, які розділяють наше суспільство — толерантно і з любов’ю. Розуміючи, що ми будуємо майбутнє, минулого не змінити, людей не воскресити, їхні вчинки не змінити — це дійсно правда, нам треба це визнати. І коли ми говоримо про біблійну істину „прощай“, то треба говорити й просити прощення. Яка є формула у Європі? Прощаю і прошу прощення”, — наголосила нардеп.

Саме порозуміння може об’єднати український народ, вважає Верещук.

“Держава — це наша альфа і омега. І коли до нас прийде розуміння цього, тоді ми знатимемо, як нам коректно розмовляти один з одним: історикам, політикам, загалом суспільству. Порозуміння має стати цеглинкою у фундаменті нашої державності. От якщо ми так будемо ставити питання, то і дискусії будуть мати інший вимір.

Давайте знайдемо той вірний шлях”, — закликала вона.

Доповнення

Раніше Верещук розповіла про трансформацію української армії.