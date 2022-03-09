Верещук: Украина имеет право на переговоры с ведущими странами мира на уровне партнеров

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"Мы доказали свою способность воевать - значит, имеем право на переговоры с ведущими странами как равные партнеры", - подчеркнула она.

Ирина Верещук подчеркнула - мир поражен храбростью украинцев.

"Если мы будем побеждать на суше, в воздухе и иметь защиту от атак с моря, то наши политические разговоры за столом переговоров будут сильнее и более аргументированными. Такую прочную поддержку нашему Президенту и политикам гарантируют украинские Вооруженные силы", - резюмировала вице-премьер.