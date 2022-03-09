Верещук: Украина имеет право на переговоры с ведущими странами мира на уровне партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы доказали свою способность воевать, поэтому наше государство является полноправным переговорщиком с ведущими странами мира, сообщает УНН.
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"Мы доказали свою способность воевать - значит, имеем право на переговоры с ведущими странами как равные партнеры", - подчеркнула она.
Ирина Верещук подчеркнула - мир поражен храбростью украинцев.
"Если мы будем побеждать на суше, в воздухе и иметь защиту от атак с моря, то наши политические разговоры за столом переговоров будут сильнее и более аргументированными. Такую прочную поддержку нашему Президенту и политикам гарантируют украинские Вооруженные силы", - резюмировала вице-премьер.