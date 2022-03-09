Верещук: Україна має право на перемовини з провідними країнами світу на рівні партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що українці довели свою спроможність воювати, тому наша держава є повноправним перемовником з провідними країнами світу, повідомляє УНН.
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"Ми довели свою спроможність воювати - отже, маємо право на перемовини з провідними країнами як рівні партнери", - наголосила вона.
Ірина Верещук підкреслила - світ вражений хоробрістю українців.
"Якщо ми перемагатимемо на суші, в повітрі й матимемо захист від атак з моря, то наші політичні розмови за столом перемовин будуть сильнішими та більш аргументованими. Таку міцну підтримку нашому Президенту і політикам гарантують українські Збройні сили", - резюмувала віцепрем’єр.