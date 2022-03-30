Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня, 30 марта. Об этом она заявила во время брифинга, пишет УНН.
Так, сегодня согласовано три гуманитарных коридора:
- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из города Запорожье. На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
Также Верещук напомнила, что вчера, 29 марта, на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавших 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.
"Сегодня продолжим работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров", - заявила она.