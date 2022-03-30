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Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня

Киев • УНН

 • 93797 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня, 30 марта. Об этом она заявила во время брифинга, пишет УНН.

Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня

Так, сегодня согласовано три гуманитарных коридора:

- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из города Запорожье. На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Также Верещук напомнила, что вчера, 29 марта, на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавших 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

"Сегодня продолжим работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров", - заявила она.

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