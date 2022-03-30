Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 30 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.
Так, сьогодні погоджено три гуманітарних коридори:
- для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ;
- для доставки гуманітарної допомоги й евакуації людей з міста Мелітополь;
- для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Також Верещук нагадала, що вчора, 29 березня, на переговорах у Стамбулі російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.
"Сьогодні продовжимо роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів", - заявила вона.