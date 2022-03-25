Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня

Детали

На сегодня согласовано 2 гуманитарных коридора:

Из города Мариуполь в город Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте. Также будет происходить централизованная эвакуация на автобусах, которая запланирована из Бердянска.

"Сейчас там находится 48 автобусов. Они стоят на въезде в город Бердянск. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье", - сказала Верещук.

На въезде в город Бердянск также находится бензовоз. После его допуска в город, мариупольцы смогут дозаправить свой транспорт на заправках, которые находятся на проспекте Восточный, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

Еще один согласованный маршрут из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов - пожарная часть №9.

Автобусы для эвакуации и с гуманитарным грузом с утра заехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту собрания.