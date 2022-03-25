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Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 25 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.

Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Деталі

На сьогодні погоджено 2 гуманітарних коридори:

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті. Також відбуватиметься централізована евакуація на автобусах, яка запланована з Бердянська.

"Зараз там знаходиться 48 автобусів. Вони стоять на в'їзді до міста Бердянськ. Ми зробимо все від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя", - сказала Верещук.

На в'їзді до міста Бердянськ також знаходиться бензовоз. Після його допуску в місто, маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Ще один погоджений маршрут з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9.

Автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.

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