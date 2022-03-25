Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 25 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.
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На сьогодні погоджено 2 гуманітарних коридори:
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті. Також відбуватиметься централізована евакуація на автобусах, яка запланована з Бердянська.
"Зараз там знаходиться 48 автобусів. Вони стоять на в'їзді до міста Бердянськ. Ми зробимо все від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя", - сказала Верещук.
На в'їзді до міста Бердянськ також знаходиться бензовоз. Після його допуску в місто, маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.
Ще один погоджений маршрут з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9.
Автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.