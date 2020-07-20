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Верещук о выборах в мэры столицы: поддержка киевских таксистов является для меня индикатором

Верещук о выборах в мэры столицы: поддержка киевских таксистов является для меня индикатором

Киев  •  УНН

 • 29689 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Кандидат в мэры столицы от партии "Слуга народа" Ирина Верещук оценивает свои шансы на победу как реальные и отмечает, что для нее является индикатором поддержка киевских таксистов. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

"Свои шансы оцениваю как вполне реальные. И это не только моя оценка. Конечно, мы начали разрабатывать план кампании. Точнее он был, а сейчас мы приспосабливаем его под мою кандидатуру. Относительно средств, то я этими вопросами сейчас не занимаюсь. Это работа партии", - сказала Верещук.

Также она добавила, что наибольшую поддержку получает от своей семьи.

"Очень благодарна за поддержку коллегам по фракции. И, конечно, Президенту Зеленскому. Это для меня очень важно. Из интересного: мне сегодня позвонил мой коллега по фракции и говорит, что вечером водитель такси ему сказал, что будет голосовать за меня. Итак, если меня поддерживают киевские таксисты, для меня это индикатор", - заявила Верещук.

Кроме того, она поделились приоритетными задачами, которые планирует реализовать на посту мэра.

"Прежде всего, надо убрать с городских властей всевозможных смотрящих и коммерсантов-застройщиков. Мы хотим сделать городской бюджет более социальным. То есть, тратить больше денег на людей через общественный транспорт, здравоохранение, образование и социальную защиту. Также, надо прекратить незаконные строительства и искоренить аферы на рынке жилья. Несомненно, что нужно решить проблему с пробками. В рейтинге пробок наш город сейчас занимает третье место в Европе", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНН ранее, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Верещук Ирина. Она пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты.

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